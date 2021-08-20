Глава Европарламента обвинил Белоруссию в использовании мигрантов для гибридной войны с ЕС
Foto: AP/Scanpix/LETA

Президент Европейского парламента Давид-Мария Сассоли назвал позором использование белорусским режимом мигрантов для ведения гибридной войны против Евросоюза, заявив о необходимости усиления пограничного контроля на европейских границах.

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"Безопасность Эстонии, Латвии и Литвы является европейским приоритетом. Нам необходимо усилить контроль на наших европейских границах, от которых зависит безопасность всех граждан Европейского Союза. Мы видим, что идет своего рода гибридная война. Белоруссия пытается использовать мигрантов в своих интересах. Это позор, и мы не можем допустить, чтобы это продолжалось", - заявил он в пятницу в интервью телерадиовещанию Эстонии.

По его словам, литовско-белорусскую границу протяженностью в 700 километров необходимо контролировать.

""Frontex" предоставил Литве дополнительные ресурсы и официальных лиц. Но мы могли бы сделать больше. Мы не можем оставлять эту линию открытой для действий Александра Лукашенко", - сказал Сассоли.

"Мы можем поддерживать демократическую оппозицию, вводить санкции, но у нас нет власти свергнуть Лукашенко. Что касается режима Лукашенко, санкции необходимо продолжать, санкции нанесут ущерб режиму и причастным к ним людям", - сказал глава Европарламента.

Говоря о ситуации в Афганистане, Сассоли заявил, что Запад должен предложить поддержку людям, которые "работали на нас и помогали нам". "Мы не можем отвернуться от них. У нас есть моральное обязательство перед ними - обеспечить безопасность людей, которые работали с нами в течение этих 20 лет. Их жизни в опасности, поэтому мы должны их защитить", - сказал он.

Он также отметил, что нужно активно поддерживать соседей Афганистана, потому что "первая волна беженцев обрушится именно на них". "Мы можем предоставить ресурсы, как это делали на турецкой границе во время сирийской войны", - пояснил Сассоли.

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LETA

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