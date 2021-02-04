Глава Финансовой разведки: после проблем с Moneyval любой негатив автоматически связывают со мной

Глава Финансовой разведки Илзе Знотиня не получала от политиков сигналов о том, что не соответствует должности, хотя слышала, как отдельные депутаты что-то такое говорили журналистам. Об этом Знотиня рассказала в интервью Латвийскому радио.

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По ее мнению, негативное отношение к ней связано с тем, что у ее руках несколько лет "было знамя" в связи с Moneyval и непопаданием Латвии в так называемый серый список. Сейчас прошел почти год, задание не попасть в "серый список" успешно выполнено, но "к сожалению, по инерции все еще все отказы и любые последствия строгих требований связывают со мной".

Знотиня рассказала, что многие предприятия жалуются, что трудно работать с банками — но финансовая разведка не оказывает влияние на работу банков.

Правящая коалиция договорилась не включать в закон о борьбе с отмыванием денег критерии безупречной репутации для истинных бенефициаров предприятия. Эти поправки были исключены при повторном чтении законопроекта. Эти поправки, которые сначала концептуально одобрил Сейм, относились к широкому кругу коммерсантов. С одной стороны, это были кредитные и финансовые учреждения, адвокаты, адвокатские бюро, нотариусе, ревизоры (ревиденты) и наемные бухгалтеры. С другой стороны, это были посредники при продаже недвижимости, организаторы лотерей и азартных игр, инкассаторы, дилеры подержаных автомобилей, торговцы антиквариатом от определенного уровня дохода, операторы криптовалюты, коллекторы и другие.

Знотиня подчеркнула, что Финансовая разведка не разрабатывала эти критерии и не поддерживает то, как они продвигались — хотя высоко ценит желания Минфина приводить в порядок финансовый сектор и другие сектора, которые долго находились в "серой зоне". По ее мнению, такие поправки должны обсуждаться в отдельной дискуссии и приниматься без спешки, и такая широкая интерпретация критериев безупречной репутации, затрагивающая как истинных выгодополучателей, так и связанных с ними лиц, не нужна и в международных стандартах ее нет.

Как сообщалось, проблема с определением критериев безупречной репутации в законе, а также постоянные жалобы о чрезмерных требованиях в финансовом секторе привели к тому, что в правящей коалиции стали обсуждать соответствие Знотини должности. Как сообщала LETA, ее работа не оценивается очень высоко. Говорилось о том, что борьба с отмыванием денег "заехала не в ту канаву". Осенью многие должностные лица публично высказывали опасения о чрезмерности требований финансовой безопасности в связи с иностранными инвесторами. Критически высказывался министр обороны Артис Пабрикс. По его словам, из-за чрезмерных требований со стороны банков латвийская среда для ведения бизнеса утратила конкурентоспособность, и по этой причине страдает оборонная отрасль, потому что в нее не приходят инвестиции.

Илзе Знотиня, согласно декларациям о доходах, в прошлом году заработала больше всех должностных лиц. Об этом сообщал журнал Kas Jauns.

В целом за 2019 года Знотиня заработала 115 810 евро, большая часть этой суммы — зарплата (105 356 евро), остальное — гонорары (3951 евро), пособие из госбюджета (1611 евро) и другие доходы, в том числе дивиденды от принадлежащего ей юридического бюро, из-за которого пострадала репутация Знотини. Есть у нее и существенные накопления — 87 479 евро на банковском счету (за прошлый год они пополнились на 48 571 евро), а также долговые обязательства в размере 12 тысяч евро. В декларации также указана недвижимость — квартира в Риге и земля со зданиями в Кекавской волости — и автомобиль Volvo XC60.

Муж главы финансовой разведки на ее фоне выглядит куда скромнее — зарплата служащего в полиции Рейниса Знотиньша составила 60 471 евро, несколько сотен — другие доходы. Есть безналичные накопления в размере 30 тысяч евро и квартира в Риге.

Издание подсчитало, что семья, где есть трое детей, ежемесячно тратит примерно 5 190 евро (170 евро в день).

Недавно KNAB наложил на Знотиню штраф в размере 100 евро за совмещение должностей в государственной структуре и частной компании (в собственном SIA Katre она числилась главой правления). Тогда она очень раскаивалась, отмечает издание, однако настораживает другое. В качестве доходов Знотиня указывает гонорары за лекции в различных организациях. Вряд ли, подозревает издание, она делала это в свободное от основной работы время. Тем не менее, за проведенные на "халтуре" часы зарплату в финансовой разведке она получала. А это уже существенный повод, чтобы деятельностью Илзе Знотини заинтересовался Госконтроль.