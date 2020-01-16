Глава FKTK рассказала, есть ли шанс у Паулса вернуть утраченный миллион из Krājbanka

Почему мне до сих пор не вернули моих денег, а администратор Krājbanka по-прежнему получает приличную зарплату из "сгоревших денег", — спросил Раймонд Паулс у встреченной в коридоре Латвийского радио главы Комиссии рынка финансов и капитала (FKTK) Санты Пургайле. Чиновница высказалась на эту тему в эфире передачи "Действующие лица" LR-4, куда пришла ответить на вопросы ведущей Валентины Артеменко и журналиста портала Delfi Кристины Худенко.

"Ликвидация банков — это долгосрочный процесс, — пояснила Пургайле. — В Krājbanka ликвидаторы работают, но получают они только определенный процент от денег, которые им удалось вернуть тем, кому банк остался должен. Если они ничего не собрали — они и зарплату не получат".

По ее словам, собирать только себе на зарплату администраторы никак не могут. Так что "приличные зарплаты" могут быть лишь в том случае, когда кому-то прилично вернули. А поскольку процесс ликвидации Krājbanka не завершен, есть шансы и того, что удастся вернуть и деньги Маэстро. "Мы все на это надеемся, потому что судебный процесс идет, дело не закрыто, а значит, возможен и позитивный результат".

В 2013 году Конституционный суд признал соответствующими Конституции оспариваемые нормы по делу Krājbanka — композитор Раймонд Паулс оставил всякую надежду вернуть свои честно заработанные 700 000 латов (миллион евро), которые были вложены в неплатежеспособный банк. Паулс был одним из тех, кто обратился в Конституционный суд (КС), а после приговора сообщил журналистам о том, что история с Krājbanka — одна из крупнейших краж в истории Латвии.