Глава Госинспекции по защите прав детей покинет должность

Руководитель Государственной инспекции по защите прав детей (ГИЗПД) Марианна Дрейя 28 февраля покинет должность, сообщила в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 министр благосостояния Рамона Петравича.

Во вторник с Дрейей, которая несколько месяцев находилась на больничном, подписан договор об уходе с государственной службы по взаимному соглашению.

На вопрос о недовольстве сотрудников инспекции работой руководителя, министр ответила, что договорилась с Дрейей публично не комментировать ситуацию.

В течение недели планируется принять решение, будет ли объявлен конкурс на должность руководителя инспекции или его назначат в порядке ротации.

Как сообщалось, Дрейя находилась на больничном с 14 октября прошлого года. Инспекцией все это время руководила директор департамента сиротских судов и приемных семей ГИЗПД Валентина Горбунова.

В начале октября стало известно, что часть работников учреждения недовольна стилем руководства Дрейи. Они изложили свои жалобы Министерству благосостояния и Госканцелярии. По отзывам работников, Дрейя применяет моббинг и боссинг, часто не бывает на работе и затягивает подписание документов.

Дрейя возглавила ГИЗПД в феврале 2018 года, а до этого занимала различные должности в Государственном агентстве занятости.