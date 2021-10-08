Глава Госканцелярии назвал магазины, которые останутся доступны для непривитых

Невакцинированные и непереболевшие Covid-19 жители в дальнейшем смогут закупаться очно только в магазинах товаров первой необходимости. Возможности посещать большие торговые центры у них не будет, предусматривает проект решения Кабинета министров.

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В торговых центрах, работающих в "зеленом" безопасном режиме, вакцинированным и переболевшим придется носить маски и соблюдать дистанцию.

На заседании правительства директор Государственной канцелярии Янис Цитковскис озвучил список магазинов, доступных для всех, включая непривитых. Это: продуктовые магазины, аптеки, оптики, магазины кормов для животных, магазины, торгующие прессой, магазины гигиенических товаров, телекоммуникационные магазины и заправочные станции. Их могут посещать люди без сертификата Covid-19. Эти торговые места должны будут обеспечить площадь по 25 квадратных метров на одного посетителя.

В свою очередь, работая в безопасном режиме ("зеленый" режим — только для привитых и переболевших), торговым местам придется выделить 15 квадратных метров на одного посетителя.

По словам Цитковскиса, в выходные и праздничные дни в торговых центрах смогут работать только продуктовые магазины, аптеки, оптики, магазины кормов для животных, магазины, торгующие прессой,, магазины гигиенических товаров и телекоммуникационные магазины. Также будут доступны такие поставщики услуг, такие как сапожник и химчистка.

Кабинет министров продолжает рассматривать проект решения об объявлении чрезвычайной ситуации и новых "ковидных" ограничениях. Итоговое решение еще не принято.