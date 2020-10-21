Глава Госканцелярии пожаловался на дефицит сотрудников в сфере госуправления

В сфере государственного управления не хватает примерно 7-8% сотрудников, самая большая нехватка кадров наблюдается на должностях, связанных с закупками и информационными технологиями, заявил директор Госканцелярии Янис Цитковскис в интервью передаче "900 секунд" телеканала TV3.

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Самая "текучка кадров" - более 30% - наблюдается в Совете по конкуренции, тогда как в других государственных ведомствах она выше среднего и превышает 10%, отметил Цитковскис.

По его словам, у текучки кадров есть множество причин, из которых главными являются зарплата и выгорание на работе.

У государственных учреждений возникают сложности не только с поиском квалифицированных специалистов по закупкам и ИТ-сотрудников, но строительных инспекторов, а причина этого заключается в невозможности предложить конкурентоспособную зарплату.

Руководитель Госканцелярии отметил, что разумный показатель "текучки кадров" в госуправлении, к которому следует стремиться, не превышает 5%.

"Это интересная работа, это вызов, но зарплата тоже является немаловажным фактором. В тот момент, когда человек чувствует себя недостаточно оцененным, он уходит из госуправления", - сказал Цитковскис.