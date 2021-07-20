Глава Госканцелярии: разные мнения должностных лиц превращали процесс борьбы с Covid-19 в кошмар
Foto: LETA

Различные мнения государственных должностных лиц об ограничениях, призванных приостановить распространение Covid-19, превратили управление кризисной ситуацией в кошмар, признал глава Государственной канцелярии Янис Цитковскис, выступая на заседании парламентской комиссии, созданной для расследования действий властей в борьбе с пандемией.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Если каждый день — различные месседжи, то кризисное управление становится кошмаром", — заявил Цитковскис. По его словам, государству требуется общее понимание, политическое соглашение о том, как действовать в кризисной ситуации.

Глава Государственной канцелярии пояснил, что еще весной 2020 года были приняты во внимание позиции директора Департамента анализа и профилактики рисков инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний Юрия Перевощикова и инфектолога Клинической университетской больницы Страдиня, профессора Латвийского университета Уго Думписа. Осенью ситуацию изменилась, когда "половина людей уже считали, что умнее Перевощикова и Думписа". В такой ситуации очень трудно управлять ограничением пандемии, признал главный чиновник страны.

По словам директора Госканцелярии, из-за того, что государственные должностные лица выражали противоположные мнения об ограничениях процесс антикризисного управления был тоже полон противоречий. Различные мнения министров о том, следует ли вводить ограничения на косметические услуги, не были примером передовой практики в ​​управлении кризисными ситуациями. То же самое происходило, когда правительство и Сейм не сошлись во мнении о том, как работать открытым террасам кафе.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

2

Source

LETA

Tags

пандемия Covid-19
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Сильнее сильного. Лучшие фильмы о супергероях
Смотрим запоем: Всемирно признанные сериалы
Весь Таллинн за три дня: 72-часовой гид по столице
Будни заключенных в тюрьмах – строгий распорядок дня и рутина
Семь музеев Таллинна, расположенных в уникальных местах
Эксклюзивный обзор: рождение Вентспилского Центра науки и инноваций VIZIUM
Лучшие фудкорты и популярные рынки уличной еды в Таллинне
В Рижском порту наблюдается увеличение грузооборота кроме грузов угля и нефтепродуктов