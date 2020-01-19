Глава Госконтроля Круминя не исключает, что может уйти в политику

Срок полномочий госконтролера Элиты Крумини истечет в январе следующего года. Она в интервью "Delfi TV с Янисом Домбурсом" сказала, что пока не присмотрела следующего кандидата на ее место, но считает, что это должен быть человек с высокими моральными и этическими ценностями. Круминя не исключает, что может податься в политику.

Круминю на должность Госконтролера выдвинула ее предшественница Ингуна Судраба, позже основавшая партию "От сердца Латвии". На вопрос последует ли Круминя примеру Судрабы, она ответила, что ничего не исключает.

"Сейчас не буду высказывать абсолютного отрицания или согласия, так как часто случается, что ты что-то отрицаешь, а потом вдруг начинаешь это делать", — сказала Круминя. Глава Госконтроля отметила, что, покинув должность госконтролера, она продолжит работать, так как до пенсии ей еще далеко.

Круминя решила не следовать примеру Судрабы и не обучать своего потенциального последователя. Она считает, что в Госконтроле достаточно профессиональных и уважаемых людей, которые могли бы занять эту должность. По ее мнению, новый госконтролер должен иметь опыт работы в публичном секторе, опыт с проведением аудитов, а также высокие моральные и этические ценности.

Круминя занимает должность госконтролера с 2013 года, в 2017 году она была утверждена на второй срок. Один человек может занимать должность госконтролера не более двух сроков подряд.