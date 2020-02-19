Глава Госполиции: расследование Золитудской трагедии было проведено качественно

Полиция провела качественное расследование по делу о Золитудской трагедии, заявил агентству LETA исполняющий обязанности начальника Госполиции, начальник Главного управления криминальной полиции Латвии Андрей Гришин.

Госполиция занималась сбором доказательств и вела расследование до передачи материалов дела в прокуратуру.

"Мы вложили лучшие ресурсы, свои знания, опыт и профессионализм. Мы полагаем, что нет оснований для обвинений в том, что мы действовали неверно или некачественно. Сделали даже больше чем при расследовании обычных преступлений", — заявил Гришин. По его словам, расследование проходило в тесном сотрудничестве с прокуратурой.

Гришин полагает, что на пресс-конференции после вынесения приговора судьи высказывались эмоционально, поскольку для них это был большой вызов. От подробных комментариев он отказался, сославшись на то, что полный текст приговора на данный момент недоступен.

Ранее уже сообщалось, что Пардаугавский суд Риги во вторник приговорил инженера-конструктора Ивара Сергетса к шести годам заключения и запрету на работу по своей профессии сроком на пять лет. Все остальные обвиняемые по делу золитудской трагедии были оправданы.

Судья Эрлен Эрнстонc, поясняя принятое решение, заявил, что в переданном суду деле был ряд существенных недостатков, которые суд в соответствии с нормативным регулированием не имел права исправить. В качестве примера судья упомянул то, что несколько физических лиц в деле были незаконно признаны потерпевшими, поэтому суд не смог присудить им компенсации.

Эрнстонc также указал, что суд, рассмотрев все имеющиеся в деле доказательства, констатировал, что в отношении практически всех обвиняемых нужно будет вынести оправдательный приговор, потому что в их действиях нельзя было усмотреть инкриминируемых им прокуратурой преступлений.

Судья подчеркнул, что суд принял справедливое и объективное решение. "Судья не должен попадать под влияние общества, он должен судить справедливо и честно. Мы не чувствуем вины за то, что вынесли такой приговор", — заключил Эрнстонс.