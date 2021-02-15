Глава Госполиции: в прошлом году уровень преступности в Латвии продолжал снижаться

ровень преступности в Латвии в прошлом году продолжил умеренно снижаться, сообщил начальник Государственной полиции Арманд Рукс на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции.

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По данным Госполиции, количество зарегистрированных преступлений в стране сокращается с 2014 года.

В прошлом году было зарегистрировано 38 767 преступлений, что на 2,9% меньше, чем в 2019 году. Госполиция, которая расследует 93% общего количества преступлений в стране, в прошлом году зарегистрировала 36 144 преступления.

В прошлом году в стране было зарегистрировано 1969 особо тяжких преступлений, что на 133 больше 2019 года.

В прошлом году Госполиция возбудила 34 183 уголовных дела, что на 2334 дела меньше, чем годом ранее.

"Общая тенденция к снижению преступности — это хорошо, но мы будем полностью удовлетворены, если снизится количество особо тяжких преступлений. Это особенно важно, так как особо тяжкие преступления имеют серьезные последствия", — подчеркнул Рукс.

Глава Госполиции отметил, что многие особо тяжкие преступления связаны с мошенничеством и отмыванием денег.

Также Рукс предположил, что общий уровень преступности снижается, потому что с 2006 года сокращается численность населения страны, и многие уехали за границу.