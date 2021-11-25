Глава Госсовета иммунизации: число полученных "липовых" ковид-сертификатов уму непостижимо

Инфицированные Covid-19 пациенты больниц с поддельными ковид-сертификатами — это уже не единичные случаи, таковых — значительная часть, заявила в интервью Латвийскому радио глава Государственного совета по иммунизации Даце Завадска. Об этом пишет портал rus.lsm.lv

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Сейчас заведены десятки уголовных дел по подозрению в использовании поддельных сертификатов, к сожалению, зафиксированы и летальные исходы пациентов с, возможно, фальшивыми свидетельствами о вакцинации.

Завадская пояснила, что подделка определяется не только наличием у человека антител, но и "комплексным подходом" экспертов.

"Это не единичные случаи, значительная часть. Число возможных поддельных сертификатов кажется ошеломляющим. Ни один здравомыслящий человека не может этого понять", — заявила она.