Глава Госсовета иммунизации: число полученных "липовых" ковид-сертификатов уму непостижимо
Foto: DELFI

Инфицированные Covid-19 пациенты больниц с поддельными ковид-сертификатами — это уже не единичные случаи, таковых — значительная часть, заявила в интервью Латвийскому радио глава Государственного совета по иммунизации Даце Завадска. Об этом пишет портал rus.lsm.lv

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Сейчас заведены десятки уголовных дел по подозрению в использовании поддельных сертификатов, к сожалению, зафиксированы и летальные исходы пациентов с, возможно, фальшивыми свидетельствами о вакцинации.

Завадская пояснила, что подделка определяется не только наличием у человека антител, но и "комплексным подходом" экспертов.

"Это не единичные случаи, значительная часть. Число возможных поддельных сертификатов кажется ошеломляющим. Ни один здравомыслящий человека не может этого понять", — заявила она.

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