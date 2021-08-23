Глава Государственной службы среды: дома-лодки на Колке можно было разместить законно

Дома-лодки на Колке можно было разместить законно, если бы предприниматель получил все необходимые согласования, сообщила агентству LETA генеральный директор Государственной службы среды Элита Баклане-Ансберга.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Там, где были расположены дома-лодки есть вся необходимая инфраструктура — автостоянка, туалеты и тому подобное. Поэтому там возможно разместить такие объекты, в отличие от мест, где берег моря не благоустроен. Баклане-Ансберга указала, что самоуправление могло объявить закупку, получить лучшее предложение и разрешить предпринимателю разместить на пляже места ночлега при согласовании с соответствующими службами.

Однако необходимая предварительная работа не была проведена и дома-лодки были размещены на пляже незаконно. Служба планирует в течение месяца принять решение по административному делу.

Как уже сообщалось, Государственная служба среды на пляже Колки обнаружила две лодки, переделанные под места ночлега. Вскоре предприниматель увез дома-лодки с пляжа.