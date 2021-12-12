"Глупо не говорить об этом. К смерти нужно готовиться так же, как к родам. Тут важное многое — наладить отношения с людьми, приучить себя к мысли, что тебе скоро уходить, понять, что останется после тебя, что делать со своим имуществом, если оно есть", — говорит Инта Герхарде, член правления организации Hospiss LV. Она подчеркивает, что в этот непростой период жизни нужно успеть уладить множество вопросов.

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Hospiss LV занимается несколькими проектами, самый крупный из них — паллиативный уход на дому — реализуется в сотрудничестве с Министерством благосостояния. Это не только услуги по уходу, но еще и эмоциональная поддержка больных и обучение их близких, которые зачастую пребывают в растерянности и не понимают, что делать и как себя вести. Кроме того, организация обеспечивает и технические средства — например, функциональные кровати и кислородные аппараты.

Инта называет такой хоспис на дому своего рода революцией. "Люди нам говорили, что они в шоке, что все происходит без кучи документов", — говорит она. Чтобы получить услугу, достаточна справки от семейного или паллиативного врача. Услугу можно получать до шести месяцев, а одновременно организация может помогать примерно 10 людям в рижском регионе.

Инта много лет работала экономистом. После того, как умер ее отец, ее стал волновать вопрос паллиативной помощи. Она занялась волонтерством и стала ухаживать за онкологическими паллиативными пациентами.

"Это отделение очень хорошее, но государством оплачивается только семь дней в нем, а потом домой. И дальше все ответственность близких. Друзей, семьи. А они не знают, что делать дальше".

Однажды Инта лежала в больнице. В палате было пять или шесть коек — никакого уединения. Одна женщина умирала. "Рядом с ней всю ночь сидел муж, и все ночь она, страдая от боли, умоляла, чтобы он зажал ей рот. Я не спала всю ночь и видела, как он стоял там рядом беспомощный. Не может же он зажать ей рот и сверху подушку положить. Он пытался ее утихомирить, говорил, что другие спят. Мне все это казалось таким неправильным".

По словам Инты, сейчас ситуация чуть-чуть лучше — например, обезболивание стало доступнее. "Но эти пяти- и шестиместные палаты, где муж, когда жена умирает, должен ей говорить "стони потише, люди спят"… Это нельзя назвать достойной смертью".

Инта уверена, что перед смертью людям нужно побыть со своими близкими, проговорить какие-то важные вещи, полистать старые фотоальбомы, порадоваться тому, что было, может быть, съездить вместе в последнее путешествие. Вместо этого последние месяцы жизни превращаются в мучение и для больных, и для их близких.

Что нужно сделать, чтобы латвийцы не мечтали об эвтаназии сразу после того, как узнают страшный диагноз? В первую очередь, считает Инта — развивать хосписный уход во всей Латвии. Онкологическим пациентам в последний период жизни нужна медицинская помощь, и получить ее на дому не всегда легко. Кроме того, важно, чтобы с людьми в такой тяжелый период обращались бережно и с сочувствием.

Не то чтобы разговоры об эвтаназии были не нужны, подчеркивает Инта, но нужно сделать все возможное, чтобы люди могли достойно уйти и без нее.

"Пока что мы славимся своим уходом за могилками и Кладбищенским праздником (Kapu svētki). Иногда мне так грустно, что часто людей и не видят возле умирающего родственника, и всю заботу он получает только после смерти", — говорит она.