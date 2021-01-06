Глава Инспекции здоровья: в центрах социального ухода складывается критическая ситуация

Ситуация в центрах социального ухода оценивается как критическая, рассказала руководитель Инспекции здоровья Индра Дрейка в интервью Латвийскому радио.

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Инспекция здоровья обращает особое внимание на оценку ситуации в центрах социального ухода. Сейчас в стране работают 184 таких центра, в 27 из них содержатся дети. В апреле и мае во всех центрах проводилось обследование, сейчас инспекция готовит итоговый доклад, который станет основой для дискуссии с политиками и обществом о том, как улучшить работу этих заведений.

По словам Дрейки, первый вывод был таким, что ситуация в центрах - критическая. Две трети центров не имеют никаких возможностей изолировать заболевших клиентов, что особенно важно во время эпидемии Covid-19.

Инспекция выяснила, что коронавирус в пансионаты, преимущественно, "приносят работники". Как отметила Дрейка, если наличие Covid-19 в пансионате не констатируется вовремя, то возникают ситуации, когда заболевают почти все клиенты и работники.

Комментируя отставку министра здравоохранения Илзе Винькеле, Дрейка отметила, что это дополнительный стресс для системы здравоохранения, "которого можно было избежать". Глава инспекции считает, что Винькеле была успешным кризисным менеджером.