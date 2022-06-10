Глава KNAB: Русский союз Латвии близок к потере госфинансирования

Русский союз Латвии (РСЛ) приблизился к наложению на него санкций. Такое мнение в интервью телеканалу TV3 выразил глава Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) Екабс Страуме.

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На вопрос о том, насколько далеко зашло рассмотрение лишения РСЛ государственного финансирования в связи с антигосударственной деятельностью, Страуме подчеркнул, что для принятия правовых мер по этому вопросу необходима нормативная база, над которой работает Сейм.

Сейм рассматривает поправки к закону "О политических партиях", которые предусматривают запрет для партий на отрицание военных преступлений, выражение поддержки разрушению суверенитета или территориальной целостности других стран.

Как пояснил Страуме, когда этот новый регламент будет одобрен, тогда деятельность партии, занимающийся антигосударственной деятельностью и пропагандой войны, можно будет приостановить, таким образом, будет прекращено и выделение государственных денег.

На просьбу оценить, подошел ли РСЛ к такому состоянию, Страуме заявил: "Я думаю, что давно уже. Необходима реакция".

Как сообщалось ранее, уже в конце апреля KNAB допустил, что оправдание внешней политики России, а также продолжение распространения пропаганды могли бы быть условиями для приостановки госфинансирования РСЛ.