Глава комиссии Сейма: Латвия должна возобновить строительство забора на границе с Беларусью

На следующей неделе будет созвано заседание комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции, чтобы обсудить ситуацию на границе с Беларусью. Глава комиссии Юрис Ранцанс (НКП) сообщил агентству LETA, что власти должны возобновить строительство забора на границе двух стран.

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По мнению депутата, проблема заключается в том, что нынешние мероприятия по укреплению погранохраны не предотвращают нелегальное проникновение мигрантов на территорию Латвии. Фактически патрульные задерживают нарушителей, после чего их отправляют в центры содержания.

Ранцанс считает, что массовое размещение и содержание мигрантов несет в себе риски безопасности, а также дорого обходится государству. Хотя сейчас из Беларуси в Европу выгоднее всего попасть через границу с Литвой, так это будет только до тех пор, пока Литва не решит физически закрыть границу, указал депутат.

“Если на тот момент Латвия не построит свой достаточно качественный забор на границе с Беларусью, то мигранты будут искать слабое звено и попытаются проникнуть в ЕС через Латвию, создавая соответствующие проблемы нашей стране”, - прогнозирует Ранцанс.

На заседание комиссии Ранцанс планирует пригласить министра внутренних дел Марию Голубеву (Развитие/За!), руководство Погранохраны, а также другие ответственные ведомства.

Как уже сообщалось, Литва столкнулась с наплывом мигрантов, пытающихся нелегально проникнуть из Беларуси в ЕС. С начала года в Литве были задержаны более 3500 мигрантов, большинство из которых были гражданами Ирака.