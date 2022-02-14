Глава комиссии Сейма: план Минздрава по смягчению ограничений можно реализовать
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На данный момент ситуация выглядит так, что в Латвии можно реализовать предложенный Министерством здравоохранения поэтапный план по смягчению ограничений. Об этом в программе "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении заявил глава комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам Андрис Скриде.

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Скриде признал, что число госпитализированных с Covid-19 пациентов по-прежнему велико, к том же болеет много медиков, особенно медсестры и их помощники, однако предложенные Минздравом план обсуждался с медицинскими организациями и можно приступить к его реализации.

Говоря о ношении масок в школах, Скриде, который сам является практикующим врачом, подчеркнул, что маски - это эффективное средство защиты и их нужно продолжать носить. Поэтому, скорее всего, это требование сохранится и после 1 апреля.

Последние наблюдения медиков показывают, что вызывающий Covid-19 вирус влияет не только на легкие человека, но также на сердце, поэтому Скриде призывает людей вакцинироваться.

Как сообщалось, министр здравоохранения Даниэль Павлютс выдвинул на рассмотрение ближайшего заседания правительства план смягчения "ковидных" ограничений. Ранее, в четверг, 10 февраля, план концептуально поддержали коалиционные партии.

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