Глава комиссии Сейма призвал закрыть Агенскалскую клинику за распространение "фейков" о Covid-19
Foto: LETA

Руководитель парламентской Комиссии по социальным и трудовым делам, врач Андрис Скриде призвал запретить работу Агенскалнской клиники из-за того, что ее руководитель регулярно распространяет дезинформацию насчет Covid-19. Об этом сообщает LETA.

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По словам Скриде, данную частную клинику следует или закрыть, или запретить ей называться медицинским учреждением. Своими наблюдениями он поделится с Инспекцией здравоохранения.

Скриде обратил внимание на то, что глава Агенскалнсой клиники Эдгар Меднис, который практикует в своих лечебных методах гомеопатию, в условиях пандемии Covid-19 использует, в частности, страничку клиники для выражения своего личного мнения, основанного на недостоверной информации.

В частности, Меднис называет правило о ношении защитных масок детьми "геноцидом", а также необоснованно утверждает (используя аргумент "Общеизвестным является факт"), что маски неспособны помочь в ограничении распространения вируса. Также, без указания источника, он заявлял, что "руководство Pfitzer отказалось прививаться собственной вакциной", а также ставит под вопрос сам факт случаев заболевания Covid-19. Саму ситуацию с коронавирусом он называл "просто плохим театром", а используемые ПЦР-тесты, по его словам, "вообще не годны для диагностики и с их помощью нельзя установить, болен ли человек Covid".

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