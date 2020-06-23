Глава Latvijas valsts ceļi заработал за прошлый год 108 936 евро

Председатель правления государственного акционерного общества Latvijas valsts ceļi Янис Ланге за 2019 год заработал 108 936 евро, сообщается в опубликованной декларации о доходах госчиновника.

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В том числе его зарплата составляет 74 644 евро, а 29 440 евро он получил, как председатель правления государственного акционерного общества Latvijas dzelzceļš. Довесок в виде 2750 евро составился из его хозяйственной деятельности разного рода.

Также Ланге принадлежат акции шведского Swedbank AB на сумму 163 650 крон (15 594 евро), дивиденды с этой суммы составили 21 300 шведских крон (2030 евро). За подотчетный период он провел одну сделку, сумма которой превышает 20 установленных Кабмином минимальных зарплат — это покупка на 173 165 крон (16 490 евро).

Долговые обязательства Ланге составили 14 424 евро. У чиновника есть квартира в Елгаве, а латвийскиеми автодорогами он руководит с 2013 года.

При этом, по данным Latvijas Valsts ceļi, в плохом и очень плохом состоянии сегодня находятся 22% асфальтированных и 36% грунтовых дорог страны. По развитию автодорожной инфраструктуры Латвия в прошлом году занимала 90-е место среди 130 стран мира, тогда как Литва – 24-е, а Эстония – 40-е.

На днях Latvijas Valsts ceļi сообщили об амбициозном лане развития на ближайшие 20 лет. Планируется создать сеть скоростных четырехполосных автодорог, которая свяжет крупные города с Ригой. Реализация этого плана вместе с другими мерами по развитию сети дорог, обойдется в 5,9 млрд евро.