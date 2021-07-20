Глава Латвийского центра метеорологии Хармсенс ушел в отставку после вождения авто в пьяном виде
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Председатель правления Латвийского центра среды, метеорологии и геологии (LVĢMC) Ингемарс Хармсенс в начале июля был пойман за вождением автомобиля в пьяном виде. В связи с этим он решил уйти в отставку, со ссылкой на передачу TV3 "Bez Tabu" сообщает LETA.

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По словам представителя Управления земгальского региона Государственной полиции Даце Калнини, Хармсенс был пойман за рулем автомобиля Škoda, когда в его выдохе были 2,2 промилле алкоголя. Полиция возбудила административное дело. Ему грозит штраф от 1200 до 2000 евро и лишение водительских прав на пять лет.

Хармсенс сказал передаче, что во время отпуска нарушил правила дорожного движения и осознает, что это бросает тень на престиж государственного должностного лица. Поэтому он готов взять на себя ответственность и решил уволиться. В Министерстве защиты среды и регионального развития (VARAM) подтвердили, что получили заявление Хармсенса.

На данный момент работу в LVĢMC продолжает член правления Эголс Зариньш.

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