Глава Латвийской православной церкви призвал усилить молитвы для защиты от Covid-19

Глава Латвийской православной церкви митрополит Александр призвал духовенство и верующий народ усилить общие молитвы для защиты от Covid-19.

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Как отмечается в обращении митрополита, сегодня со всем народом Латвии православная церковь переживает опасное время возможности распространения эпидемии Covid-19.

В связи с этим глава православной церкви призвал духовенство и верующих усилить молитвы о сохранении православной церкви и всех жителей Латвии "от губительного поветрия, о прощении наших грехов и помиловании нас всех, о даровании нам мира, радости духовной и телесного здравия".

Митрополит Александр подчеркивает, что сейчас как никогда необходимо строгое соблюдение церковной дисциплины, порядка, полного взаимопонимания, взаимного уважения, терпимости и братского христианского отношения друг к другу. "В среде верующих христиан, особенно теперь, не должно быть осуждения, зависти, сплетен, клеветы, но Богом заповеданные мир и взаимопонимание да пребывают между нами", - говорится в обращении.

"Молясь усердно Богу, помним: "сотворил Бог врача". Поэтому при первых же симптомах болезни необходимо обращаться и к врачу", - подчеркивает митрополит.

Глава православной церкви также призвал не предаваться панике, унынию и отчаянию. "Мы должны всегда верить, надеяться и оставаться оптимистами. Будем твердо веровать - и придет всесильная помощь Божия", - отмечается в обращении.

Митрополит выразил надежду, что молитвы будут услышаны и защитят "нас от всех болезней, бед и напастей".