Глава Lauku ceļotājs: после отмены ЧС многие места питания уже не откроются
Foto: Shutterstock

После нынешнего кризиса, связанного с Covid-19, может создаться ситуация, когда после отмены чрезвычайной ситуации окажется, что многие заведения общепита в сельской местности больше не открылись. Такое мнение в интервью Латвийскому радио озвучила глава Латвийской ассоциации сельского туризма Lauku ceļotājs Аснате Зиемеле.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Этот удар будет очень, очень тяжелым. Мы боимся, что многие после этого уже не откроются," — подчеркнула она, отметив, что даже до начала пандемии латвийцы "не были народом, который любит проводить время в трактирах".

Выжить в условиях пандемии смогут сельские предприниматели, которые сдают жилье или кемпинги, рассчитанные на небольшое число человек. Более крупные предприятия, которые ориентировались на массовость, наоборот, будут испытывать проблемы. Главный интерес для местных туристов и отдыхающих сейчас представляют более отдаленные и компактные места, где народа как можно меньше.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

2

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Неприкосновенность пользовательских данных и их защита — фундаментальный принцип Kaspersky
Wolt у тебя по соседству: виртуальные рестораны
Рига претендует на то, чтобы стать региональным лидером в области перевалки зерна
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei
Закажи продукты в Wolt – это быстро и удобно!
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
Wolt в Латвии празднует трехлетие!