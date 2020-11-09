Глава Lauku ceļotājs: после отмены ЧС многие места питания уже не откроются

После нынешнего кризиса, связанного с Covid-19, может создаться ситуация, когда после отмены чрезвычайной ситуации окажется, что многие заведения общепита в сельской местности больше не открылись. Такое мнение в интервью Латвийскому радио озвучила глава Латвийской ассоциации сельского туризма Lauku ceļotājs Аснате Зиемеле.

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"Этот удар будет очень, очень тяжелым. Мы боимся, что многие после этого уже не откроются," — подчеркнула она, отметив, что даже до начала пандемии латвийцы "не были народом, который любит проводить время в трактирах".

Выжить в условиях пандемии смогут сельские предприниматели, которые сдают жилье или кемпинги, рассчитанные на небольшое число человек. Более крупные предприятия, которые ориентировались на массовость, наоборот, будут испытывать проблемы. Главный интерес для местных туристов и отдыхающих сейчас представляют более отдаленные и компактные места, где народа как можно меньше.