Глава "LDz serviss" подала заявление об увольнении в связи с возможной тратой средств

Зинта Залите-Рукмане, председатель правления предприятия по ремонту и обслуживанию железнодорожного подвижного состава SIA "LDz ritošā sastāva serviss" (дочерняя компания государственного акционерго общества Latvijas dzelzceļš, LDz), подала заявление об увольнении в связи с возможной тратой средств, сообщает передача TV3 "Nekā personīga".

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Отставка Залите-Рукманеса может быть связана с тем, что в условиях, когда объем работы предприятия значительно снизился, а многие работники были уволены, в руководстве среднего и высшего звена не произошло никаких изменений. Наоборот, были наняты новые люди и повышены зарплаты менеджеров. Например, Ивета Залпетере, бывшая исполняющая обязанности исполнительного директора Рижской думы, назначена партнером по корпоративному управлению с зарплатой в 2500 евро.

При этом активы компании за два года значительно сократились. В прошлом году было реализовано 14 модернизированных магистральных тепловозов. Их приобрела компания LDz Cargo. В этом году через публичные торги в частные руки перешли еще 20 устаревших долговременных запасных локомотивов. Ни сумму, ни деловых партнеров компания не раскрывает.

"Служба подвижного состава LDz" ("LDz ritošā sastāva serviss") заказала анализ производственных процессов. В 2021 году был заключен контракт на 18 000 евро с недавно созданной компанией Supportunity, в которой всего два сотрудника, а в этом году такая же задача на сумму в 20 000 евро была поручена компании MAK Interconsulting (зарегистрирована в Чехии), у которой дажне нет своего сайта в Интернете.

По информации источника, штат головного офиса "LDz ritošā sastāva serviss" увеличился за год на 38%, на что потребовалось свыше 370 000 евро в денежном выражении.

Бывший член правления LDz Айварс Стракшас считает, что "Сервис подвижного состава LDz" — очень простое предприятие, которое можно сравнить с автомастерской.

"На данный момент, когда уменьшились объемы перевозок и объемы работ, если говорить об эффективности, единственное, что там нужно сделать, это совместить LDz cargo с "Сервисом подвижного состава LDz". Это сэкономит деньги на правлении и совете, решения будут приниматься не через внешнюю коммуникацию, а внутри. Все будет происходить быстрее", — сказал Стракшас.

Запланированное ранее интервью журналистов программы с руководством "LDz ritošā sastāva serviss" было отменено, так как 5 декабря председатель правления компании подал заявление об уходе, а другой член правления согласился дать ответы только в письменном виде.

С этой недели председателем правления "LDz ritošā sastāva serviss" является Анда Сивиня, супруга вице-мэра Огре Гинта Сивиньша. Ранее Сивиньш, который избирался от Национального союза и Латвийского союза крестьян, а также по списку Латвийской партии "зеленых", был советником министра экономики Яниса Витенберга, который сейчас является кандидатом Нацобъединения на должность министра сообщения в новом правительстве.

"LDz ritošā sastāva serviss" входит в состав концерна LDz. По данным Firmas.lv, в 2021 году предприятие работало с оборотом в 47,334 млн евро, что на 3,6% меньше, чем годом ранее, и прибылью в размере 752 505 евро (в 2020 году работало с убытками).