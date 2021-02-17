Глава МИД Эстонии призвала Латвию присоединиться к разработке сертификата о вакцинации от Covid-19
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Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс в среду на встрече в Риге с президентом Латвии Эгилом Левитсом и министром иностранных дел Эдгаром Ринкевичем призвала Латвию присоединиться к разработке сертификата о вакцинации от коронавируса.Об этом сообщила пресс-служба МИД Эстонии.

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По словам Лийметс, двух ближайших соседей, Эстонию и Латвию, связывают очень тесные отношения — от проектов приграничного сотрудничества до применения цифровых технологий и обороны. "Мы совместно разрабатываем ряд важных региональных начинаний, таких как строительство магистрали Rail Baltic и синхронизация электросетей трех стран Балтии с сетями остальной Европы", — напомнила министр.

По ее словам, к числу таких проектов относится и тесное взаимодействие Эстонии и Латвии в борьбе с Covid-19. "Эстония заинтересована в продолжении этого эффективного сотрудничества. В нынешней ситуации особенно важно сохранить мобильность для жителей приграничных территорий наших стран", — сказала министр.

Лийметс призвала Латвию присоединиться к проекту трансграничного признания сертификатов о вакцинации, над которым Эстония работает совместно с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

Затрагивая ситуацию в России и Белоруссии, Лийметс призвала Латвию вместе с Эстонией отстаивать единую, сильную и реалистичную политику ЕС по отношению к России. Министры сошлись во мнении, что на совете ЕС по внешним делам 22 февраля важно достигнуть договоренности о санкциях в отношении России в связи с целым рядом событий: попыткой отравления Алексея Навального и его задержанием, подавлением мирных демонстраций протеста. Эстония также намерена и впредь обращать внимание Совета безопасности ООН на положение с правами человека в Белоруссии.

Министры иностранных дел Эстонии и Латвии обсудили также актуальные проблемы европейского сотрудничества, отношений с Великобританией, перспективы развития ЕС.

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LETA

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LETA

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