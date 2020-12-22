Глава МИД Литвы: страны Балтии вместе организуют доставку своих жителей из Великобритании

Страны Балтии вместе организуют доставку своих жителей из Великобритании, сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

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Посольство Литвы в Великобритании регистрирует лиц, которым необходима помощь в возвращении в Литву. Их возвращение будет организовано вместе с Латвией и Эстонией, сказал министр.

"Наше посольство в Великобритании со вчерашнего дня начало собирать данные о людях, которым необходимо так называемое гуманитарное возвращение по семейным обстоятельствам или из-за других обстоятельств, которые требуют незамедлительного возвращения", — сообщил Ландсбергис.

"Это не сотни человек", — отметил он.

Министр подчеркнул, что каждый случай проверяется и оценивается индивидуально.

Поиск возможностей по возвращению граждан ведется совместно с Латвией и Эстонией.

Сроки и способы возвращения граждан еще не определены. Министр не исключил, что позднее за перевозку придется заплатить.