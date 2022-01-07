Глава МИД Ринкевич: НАТО готово к диалогу с Россией, но не за счет главных принципов

НАТО готово вступить в диалог с Россией, однако не за счет своих ценностей и главных принципов, заявил в социальной сети Twitter после встречи министров иностранных дел стран НАТО глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич ("Новое Единство").

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Ринкевич указал, что на сегодняшней встрече министров иностранных дел стран НАТО была достигнута договоренность союзников. "Эффективная коллективная оборона и поддержка наших партнеров являются ключевыми элементами в борьбе с агрессивным поведением России!", — сказал он.

Встреча проходила дистанционно. Министры иностранных дел стран НАТО обсудили увеличение контингента российских вооруженных сил в Украине и вокруг нее, а также более широкие вопросы европейской безопасности.

В МИД сообщили агентству LETA, что на встрече государства-члены "четко выразили свою неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", а также твердое намерение продолжать поддерживать выбранное Киевом направление евроатлантической интеграции. Было подчеркнуто, что каждая страна вправе выбирать направление своей политики безопасности и обороны.

Союзники были единодушны в том, что концентрация российских вооруженных сил на границе с Украиной вызывает беспокойство и дестабилизирует ситуацию с безопасностью в Европе в целом. На встрече союзники подтвердили, что основные ценности и принципы коллективной обороны НАТО незыблемы и что коллективная оборона и тесное единство лежат в основе совместных действий Североатлантического союза.

На встрече Ринкевичс подчеркнул важность обеспечения безопасности и обороны для всех членов НАТО. То, что включено в Североатлантический договор, не подлежит обсуждению с третьими странами. Министр ясно дал понять, что Североатлантический союз должен продолжать укреплять свои усилия по обороне и сдерживанию. Обсуждая вопросы, важные для европейской безопасности, Ринкевичс отметил важность тесного сотрудничества с такими партнерами, как Финляндия, Швеция и Европейский союз.