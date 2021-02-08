Глава МИД выступил за вакцинацию высших должностных лиц в приоритетном порядке

Министр иностранных дел Эдгарс Ринкевич (Новое Единство) готов поддержать включение высших должностных лиц в круг приоритетно вакцинируемых, сообщает LETA.

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В интервью TV3 он сообщил, что вакцинация высших должностных лиц необходима как из практических соображений, так как для того, чтобы мотивировать других людей прививаться.

“Я знаю, что в обществе была довольно широкая дискуссия о том, нужно или не нужно прививать высших должностных лиц. Я думаю, что это стоит сделать и для того, чтобы убедить людей, и для того, чтобы обеспечить очную и международную работу”, - сказал министр.

Ринкевич считает, что в вопросах вакцинации от Covid-19 примером может стать руководитель страны и Национальный совет безопасности. Министр считает, что это может рассеять скептическое отношение общества к вакцинации.