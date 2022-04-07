Глава МИДа: работники посольства Латвии на Украине вернулись в Киев
Foto: Imago Images/AP/Scanpix/LETA

В четверг вечером сотрудники посольства Латвии на Украине вернулись в Киев, чтобы продолжить свою работу в украинской столице, сообщил в Twitter министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

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Он поблагодарил латвийских дипломатов, которые самоотверженно выполняют свою работу на Украине.

Ринкевич также добавил, что посол Латвии отправится в Киев после завершения консультаций в Риге.

В начале войны с Россией сотрудники посольства Латвии на Украине переехали из Киева во Львов и продолжили там работу в сокращенном составе.

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