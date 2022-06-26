Глава Минблага: Некоторые безработные не мотивированы на получение новых знаний

У части безработных в Латвии нет мотивации к учебе и получению новых знаний, сообщил агентству LETA министр благосостояния Гатис Эглитис.

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Президент Эгилс Левитс ранее отметил, что одной из проблем, которая тормозит развитие Латвии и заставляет страну отставать от других стран Балтии, является неэффективная система переподготовки кадров и нехватка квалифицированной рабочей силы.

Комментируя указанную проблему, Эглитис сказал, что в настоящее время в стране наблюдается высокая структурная безработица. А именно — есть много длительно безработных, которые по разным причинам не хотят работать продолжительное время.

"Некоторые сидят и получают государственные или муниципальные пособия. Часто это люди трудоспособного возраста, которые годами не возвращаются на работу. Когда дело доходит до переподготовки сотрудников, частный сектор быстро находит и набирает людей, мотивированных на работу. Но некоторые люди, находящиеся в списках безработных Государственного агентства занятости, часто не мотивированы к учебе или получению новых знаний", - отмечает глава Минблага.

По мнению президента Левитса, действующая в Латвии система социальной поддержки - дорогая и неэффективная. "Наблюдается отсутствие разработанной жилищной политики, не способствующей мобильности рабочей силы, недостаточный доступ к кредитам", - подчеркнул президент, добавив, что необходимы серьезные структурные реформы.

Эглитис согласен с отмеченными президентом проблемами. Министр благосостояния признал, что в Латвии существует огромная проблема с жилищной политикой, особенно это касается семей с детьми, а также людей в регионах, которые хотели бы работать на более высоких должностях.

"Нужно понимать, что за последние 30 лет в сфере многоквартирных домов за пределами Риги не было предложено ничего нового. Люди хотят работать на более высоких должностях, но адекватного жилья нет. Сейчас самое время что-то изменить. Например, чтобы начать строительство, не надо надеяться только на частный сектор, поскольку и в регионах надо что-то развивать. А в частном секторе, в свою очередь, ищут более безопасное место для инвестиций - в Риге", — сказал министр благосостояния.

На вопрос о доступности кредитов Гатис Эглитис ответил, что объем кредитования в Латвии очень низкий. Кредиты, в том числе ипотечные, - дорогие, у людей часто возникают проблемы с внесением первоначального взноса, необходимого для создания их первого кредита. Министр добавил, что за банковский сектор отвечает Министерство финансов, и, по его мнению, возможно, там не хватает конкуренции.