Глава Минфина Реирс: рост госдолга из-за Covid-19 может привести к повышению инфляции
Foto: LETA

Увеличение государственного долга, происходящее из-за пандемии Covid-19, может привести к прогнозу поста инфляции в этом году, признал во вторник на заседании правительства министр финансов Янис Реирс ("Новое Единство").

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Сегодня Кабинет министров поддержал предложение Министерства финансов направить дополнительно 300 млн евро на программу госбюджета "Средства на непредвиденные случаи". Таким образом общая сумма, выделенная на эту программу, достигла 1,62 млрд евро. Эти средства будут направлены на снижение влияния пандемии Covid-19 на народное хозяйство.

По словам Реирса, всего в этом и прошлом годах государство направило на поддержку снижения кризиса Covid-19 три миллиарда евро — это примерно столько же, сколько весь госбюджет Латвии в 2003 году.

Глава Министерства финансов указал, что размер долга достиг 13% от госбюджета. Размер долга "очень велик и формирует будущий долг", отметил министр.

В то же время Реирс проинформировал, что влияние Covid-19 на экономику Латвии — одно из самых низких в Евросоюзе, а государственная поддержка пострадавшим от "ковидного" кризиса — одна из самых интенсивных в ЕС. "Мы наблюдаем, как это соотносится с инфляцией. Банк Латвии уже изменил прогнозы инфляции на этот год, но думаю, что эти прогнозы придется снова повышать", — допускает министр.

Как ранее сообщалось, в июне Банк Латвии повысил прогноз средней инфляции на 2021 год с 1,8% до 2%, а прогноз средней инфляции на 2022 год — с 2,2% до 2,9%. Также Банк Латвии прогнозирует, что средняя инфляция в 2023 году составит 2%, а не 1,8%, как планировалось еще в марте этого года.

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LETA

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LETA
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