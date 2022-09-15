Глава Минфина Рейрс отстранил от должности директора Службы госдоходов

В четверг, 15 сентября, министр финансов Янис Рейрс ("Новое Единство") издал распоряжение об отстранении от занимаемой должности генерального директора Службы государственных доходов (VID) Иевы Яунземе.

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В Министерстве финансов порталу Delfi сообщили, что распоряжение издано на основании доклада о служебной проверке, а также в связи с недавними заявлениями Бюро по борьбе и предотвращению коррупции (KNAB) о задержаниях в Таможенно-финансовой полиции VID. Также основанием стали задержания работников в Управлении внутренней безопасности VID.

Янис Рейрс в заявлении для масс-медиа указал, что "то, что произошло — небывалый случай".

"Задержана организованная преступная группа, которая состоит из работников VID высокого уровня. Задержанные, к которым суд применил арест, не инспекторы низкого уровня или какой-то отдельный таможенник, это должностные лица высокого уровня, которые работают под прямым руководством директора, который в свою очередь напрямую подчиняется генерального директору", — заявил министр финансов.

Рейрс подчеркнул, что преступления, за которые задержаны эти чиновники, являются самыми тяжкими, которые может совершить должностное лицо. "В такой ситуации немыслимо, чтобы учреждение могло сделать вид, что ничего не произошло, и продолжать спокойно работать", — сказал министр.

Министерство финансов проинформировало, что в ходе служебной проверки при оценке действий генерального директора Службы госдоходов был сделан вывод о том, что они могут быть оценены как необоснованное невыполнение должностных обязанностей, конкретного приказа или задания, затягивание сроков, небрежное и некачественное исполнение.

"В результате, возможно, был нанесен существенный ущерб государственным интересам, и в действиях И. Яунземе усматриваются признаки дисциплинарного нарушения, установленного 2-й частью 36-й статьи Закона "О дисциплинарной ответственности чиновников Государственной гражданской службы", — утверждает Минфин.

В свою очередь, Рейрс добавил, что такие преступления можно было совершить только в условиях больших недочетов в механизмах внутреннего контроля и надзора.

"Необходмо детальное расследование того, как в таком учреждении такое стало возможным, поэтому я принял решение отстранить с сегодняшего дня генерального директора VID от исполнения должностных обязанностей. Хочу напомнить, что гендиректор VID уже дважды при аттестации чиновника получала низкую оценку. Сейчас невозможно никакое дальнейшее избегание ответственности, как и недопустимо испонение трудовых обязанностей, чтобы не мешать ходу дисциплинарного дела", — пояснил Рейрс.

Исполняющей обязаности генерального директора Службы госдоходов назначена нынешний заместитель гендиректора, директор Управления информатики Индра Калниня.

Дополнительно министр финансов распорядился принять решение об ответственности и отстранении от должности на испытательный срок директора Таможенной и налоговой полиции VID Каспарса Подиньша с учетом недавних задержаний, произведенных KNAB в Таможенной и финансовой полиции Службы госдоходов.

В конце этой недели передача Nekā personīga телеканала TV3 сообщила, что Бюро по предупреждению и борьбе с коррупцией (KNAB) подозревает нескольких сотрудников налоговой и таможенной полиции Службы государственных доходов в вымогательстве взятки у владельца фирмы Stiga RM Андриса Рамолиньша. Сумма взятки составляла 100 000 евро. Уголовный процесс был начат в июне, задержаны три человека.

KNAB не предоставляет подробной информации об этом деле, но из имеющейся у агентства LETA информации следует, что по делу задержан начальник отдела Департамента налоговой и таможенной полиции VID Интарс Шталбергс. TV3 сообщает, что он и другой задержанный обжаловали меру пресечения, но суд отказался ее изменить. По имеющейся у TV3 информации, была арестована и сотрудница Службы Госдоходов Инита Луре, работавшая в Финансовой полиции с 2005 года. Она также являлась заместителем начальника Первого следственного отдела VID. Обыски KNAB были проведены и в доме другого сотрудника VID — Яниса Акментиньша. Бывший сотрудник Службы Госбезопасности работал следователем в налоговой и таможенной полиции.

Предприятие Рамолиньша "Stiga RM" смогло значительно увеличить свой оборот в прошлом году — с 24 миллионов евро в 2020 году до 43 миллионов в прошлом году, по информации "firmas.lv". Прибыль компании также значительно выросла — с менее чем 2 млн евро до 9,4 млн евро в 2021 году.

Прошлой осенью Рамолиньш получил сигналы о том, что против него готовится заказное уголовное дело. Через несколько месяцев к нему действительно пришел следователь и сообщил, что в отношении бизнеса семьи предпринимателя возбуждено уголовное дело. "Мне были поставлены условия: арестовать все, что принадлежит нам не как юридическим лицам, а как физическим лицам. Надо обязательно задержать меня на 48 часов как минимум. И все должно быть "слито" в прессу, когда заказ будет выполнен. При этом самый большой упор был сделан на максимальную огласку. Потому что это может навредить нам как предпринимателям", — пояснил Рамолиньш.

По словам Рамолиньша, сотрудник VID сделал бизнесмену предложение: если владелец фирмы заплатит, то сможет согласовать время задержания и обысков и подготовиться к ним. За это у бизнесмена попросили 100 000 евро.

Рамолиньш согласился на дальнейшие переговоры с сотрудниками VID, но сообщил в KNAB о требовании денег. Вымогатели требовали от бизнесмена купить два новых телефона и общаться только через них. Телефоны следовало включать только в определенное время. На очную встречу бизнесмену надо было приходить в одиночку, без охраны, причем каждый раз его обыскивали. На переговоры приходил один и тот же человек, но бизнесмен не сомневался, что в группе работают несколько сотрудников налоговой и таможенной полиции.

Взяткополучатель устраивал встречи в неожиданных местах и ​​в неожиданное время. Например, для одной из тайных бесед с сотрудником VID бизнесмен должен был явиться на кладбище, где за местностью наблюдали другие люди, чтобы исключить, что за мужчиной никто не следит.

Бизнесмен согласился заплатить деньги в рассрочку, но на это ушло время. Это было возможно потому, что взяткополучатель должен был согласовывать каждый шаг с другими членами преступной группы.

Прокуратура подтвердила, что против предприятий семьи бизнесмена Рамолиньша действительно было возбуждено сфабрикованное уголовное дело. Через два месяца прокурор отменил это незаконное постановление следователя налоговой и таможенной полиции.

Рамолиньш заявил, что ему известно, кто стоит за этим заказом. Сотрудница VID рассказала ему, что действует от имени "серого кардинала" политической силы, находящейся у власти. Позже, отвечая на вопрос TV3, Рамолиньш признал, что это дело может быть связано с кем-то из политиков AP!.

Имен конкретных политиков он не назвал, поскольку подписался за неразглашение информации, полученной оперативным путем. В сюжете Nekā personīga, посвященном этому делу, были использованы кадры с членом AP! Эгарсом Яунупсом, однако не упоминалось имя ни одного политика.

Яунупс заявил агентству LETA, что не имеет никакого отношения к этому делу и не знает упомянутых в нем лиц.