Глава Минюста Борданс и командир НВС Калниньш стали лицами католического проекта о "налаживании отношений с Богом"
Foto: LETA

Католическая церковь Латвии начала проект популяризации своей веры Tiecības, одним из главных лиц которого станет министр юстиции Янис Борданс (НКП). Отметим, что возглавляемый им Минюст является органом, который отвечает за надзор за религиозными организациями.

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Как сообщает LETA, в ходе проекта Борданс и другие известные в обществе люди, в том числе командир Национальных вооруженных сил Леонид Калниньш и диссидентка советских времен Лидия Ласмане-Доронина будут рассказывать "о своей вере, налаживании отношений с Богом и значении духовности в повседневной жизни". Помимо этого, Католическая церковь будет "призывать общество создать диалог и поделиться опытом переживания присутствия Бога и связи с Высшим в своей жизни".

Напомним, что в октябре, когда в Латвии вступили в силу ограничения, что на частных мероприятиях в помещениях могут собираться не более 30 человек, а вне помещений — до 300 человек, возглавляемое Бордансом Министерство юстиции выступило с заявлением, что ограничения не относятся к богослужениям, так как последние "не считаются ни частным, ни публичным мероприятием".

"И впредь Минюст будет придерживаться такой трактовки — это значит, что на религиозные организации не распространяются такие условия как ограничение на число людей в помещении и на открытом воздухе", — поясняла тогда директор Департамента отраслевой политики Ольга Зейле.

При этом подчеркивалось, что другие религиозные мероприятия, не являющиеся богослужениями — похороны, крещение или свадьба — считаются уже частными мероприятиями, поэтому в их ходе следует соблюдать ограничения по числу участников.

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