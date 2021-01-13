Глава Минздрава готов ради вакцинации от Covid-19 мобилизовать всех связанных с медициной специалистов

Для проведения всеобъемлющей вакцинации против Covid-19 планируется мобилизовать всех связанных с медицинской отраслью специалистов, заявил министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Он признал, что в начале вакцинации ее темпы были недостаточными, но сейчас ситуация улучшается. Однако, когда начнется всеобъемлющая вакцинация, необходимы совершенно другие темпы, сказал министр, подчеркнув, что с марта должны быть возможности вакцинировать 100 000 человек в неделю.

Павлютс подчеркнул, что это потребует реорганизации работы и для этого будут мобилизованы все доступные медицинские специалисты, включая, например, гинекологов, работников аптек и других. Будет проведено специальное обучение и сохранен профессиональный медицинский контроль за процессом вакцинации.

Павлютс напомнил, что в настоящее время учреждается специальный штаб для проведения вакцинации, который будет заниматься только организацией этого процесса на ежедневной основе.

Участие в вакцинации населения от Covid-19 готовы принять и работники медицинских лабораторий, сообщили агентству LETA представители лабораторий. Например, Centrala laboratorija, имеющая более 60 филиалов и 29 пунктов сбора анализов на Covid-19, а также научно-исследовательский институт безопасности продовольствия, здоровья животных и окружающей среды “BIOR”.

О готовности участвовать в массовой вакцинации населения заявили ветеринарные врачи. Об этом LETA сказал директор Общества ветеринарных врачей Латвии Валдис Шмелиньш. Он указал, что для начала ветеринарам надо понять, какую именно помощь от них ждет правительство. В случае необходимости за животными могут присмотреть ветеринарные врачи, не практикующие ветеринарную медицину на данный момент.