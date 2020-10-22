Глава Минздрава надеется, что новые ограничения помогут избежать переполнения больниц

Министр здравоохранения Илзе Винькеле (Развитие/За!) выразила надежду, что новые более строгие ограничения на национальном уровне помогут избежать ситуации, когда все койки, выделенные больным Covid-19 в больницах, будут заполнены, сообщает LETA.

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В субботу будет неделя с момента введения дополнительных ограничений, а первый эффект будет виден в конце следующей недели. Местные ограничения в Даугавпилсе и Кулдиге дали результат, указала Винькеле. На данный момент резерв составляет 150 коек.

Сейчас хронических больных из Риги Служба неотложной медицинской помощи везет в больницы более низкого уровня, в том числе в региональные. Винькеле признала, что это может доставить неудобство больным, так как больница находится далеко от места жительства. Кроме того, специалисты проверяют, что происходит в Огрской региональной больнице. В среду днем, по данным службы, в больнице были места, а уже вечером больница оказалась заполнена. Винькеле допустила, что в больнице проблемы с оперативным обменом данных.

Как уже сообщалось, в среду был достигнут новый рекорд по числу больных Covid-19 в больницах - 105 человек. В случае если темпы госпитализации будут расти, больницам придется реорганизовать свою работу и создать дополнительные койки для пациентов Covid-19.