Глава Минздрава Павлютс поддерживает стрижку латвийцев в лесу
Foto: F64

Во время действия чрезвычайной ситуации стрижка волос парикмахерами в лесу не является чем-то запретным, заявил в среду, 10 февраля, на заседании правительственной группы по стратегическому ограничению Covid-19 министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

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"Стрижка в лесу — абсолютно окей. Это окей", — приводит слова Павлютса LETA. Он также признал, что на данный момент важно начать пересмотр и всех таких услуг, которые "позволят жителям реализовать основные потребности, которые нельзя отложить ни по психологическим, ни по практическим соображениям".

Как уже сообщалось, Госполиция начала административное делопроизводство в отношении депутата Рижской думы Иевы Бранте, которая на днях распространила видео в соцсети Facebooк, как она пользуется услугами парикмахера на природе.

Как пояснили порталу Delfi в пресс-центре Госполиции,
полиция получила информацию о том, что во время чрезвычайной ситуации была оказана косметическая (парикмахерская) услуга, что в настоящее время запрещено.

Напомним, ранее Бранте выразила протест против ограничений, договорившись с парикмахером о стрижке в лесу. Процесс был снят на видео и опубликован в социальных сетях.

"Сегодня стриглась в лесу", — подытожила Иева Бранте, поблагодарив парикмахера за поддержку ее идеи.

В Facebook, где депутат опубликовала видеоролик, многие ее поддержали в комментариях. За неполные трое суток публикацией поделились 4,7 тысяч человек.

"Меня вдохновило внутреннее убеждение и непонимание правительственных ограничений, которые, на мой взгляд, хаотичные и объективно необоснованные, — написала Бранте. — Например, в медучреждении мне могут сделать массаж, в кабинете массажиста — нет. Подолог в клинике продолжает работать, а в салоне специалисту по маникюру и педикюру работать запрещено. ДБДД продолжает принимать экзамены по вождению, а инструкторам работать нельзя. И таких примеров много".

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Иева Бранте Facebook Даниэл Павлютс
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