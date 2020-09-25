Глава Минздрава: самоизоляцию тестированием заменять не будем

Хотя Министерство экоомики пытается добиться, чтобы десятидневная самоизоляция, которую должны соблюдать прибывшие в Латвию из стран, где заболеваемость выше 16 случаев на 100 тысяч жителей, была заменена тестом на Covid-19, глава Минздрава Илзе Винькеле в интервью Латвийскому радио опровергла такую возможность, сообщает Rus.Lsm.lv.

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По словам главы Минздрава, часть заболевших коронавирусом были за границей — часть из них сдали анализы. Винькеле указала, что первый анализ может быть негативным, а человек в это время уже может быть инфицированным и заразить других. Министр уверена, что самоизоляция в течение 10 дней — более эффективный метод, нежели анализ, который дает ложное ощущение безопасности.

В данный момент Латвия требует, чтобы приехавшие из стран с уровнем заболеваемости 16 (число случаев на 100 тыс. человек за 2 недели) самоизолировались. Минэкономики призывало повысить его до 25 на 100 тысяч жителей. Винькеле сказала, что этого делать не планируется.

На днях министр также отмечала, что в первую очередь общество должно сделать свою работу — соблюдать самоизоляцию, держать дистанцию, мыть руки и носить маски. Винькеле добавила, что по сравнению с остальной Европой, Латвия получила три дополнительные недели практически без ограничений. "Как долго сможем продолжать в том же духе зависит от содействия общества и осознания, что Covid-19 это не шутка и не выдумка", — сказала министр.