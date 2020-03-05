Глава МВД: Европа находится на грани потенциального миграционного кризиса

Латвия готова Греции отправить дополнительный комплекс мобильного видеонаблюдения, сообщил агентству LETA министр внутренних дел Сандис Гиргенс (KPV LV). Он считает, что Европа находится на грани возможного миграционного кризиса.

В среду, 4 марта, состоялось внеочередное собрание министров внутренних дел ЕС в связи с ситуацией на границе Греции, Болгарии и Турции.

Глава МВД Латвии Гиргенс подчеркивает, что необходимо укреплять правоохранительные органы Латвии.

“Европа находится накануне возможного миграционного кризиса. Латвия и страны Балтии в целом - это рай на земле на фоне мировых и европейских рисков безопасности: нелегальная иммиграция, угроза терроризма. Ни для кого не секрет, что с Ближнего Востока и из Африки в Европу попадает волна беженцев, среди которых находятся и бойцы террористической организации Daesh”, - указал министр.

Гиргенс указал, что у МВД нет столько ресурсов, чтобы охранять интересы жителей Латвии сразу на двух фронтах - национальном и европейском. Сейчас в Греции находятся 26 должностных лиц Погранохраны и два должностных лица Государственной полиции, две служебные собаки, корабль, катер и два внедорожника. Латвия готова дополнительно направить в Грецию мобильный комплекс видеонаблюдения.

Глава МВД считает, что жители Латвии, парламент и правительство должны найти решения для укрепления потенциала правоохранительных органов, а также организаций, занимающихся вопросами миграции.

На данный момент на границе Турции и Греции собрались тысячи мигрантов после того, как президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что им разрешат пересечь границу.