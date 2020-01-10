Глава МВД Гиргенс может стать новым лидером KPV LV
Foto: EPA/Scanpix/LETA

После исключения основателя партии KPV LV Артуса Кайминьша из фракции Сейма KPV LV, новое ядро власти обсуждает возможность назначить лидером партии нынешнего министра внутренних дел Сандиса Гиргенса, сообщает Latvijas avīze. Кайминьш считает, что его исключили из фракции из-за голосования за роспуск Рижской думы.

Артус Кайминьш и Алдис Блумбергс практически не участвовали в работе фракции, сказал газете руководитель парламентской фракции KPV LV Атис Закатистов. “Выборы Кайминша нам часто были непонятны, мы не можем взять на себя ответственность за его действия”, - сказал Закатистов. По его словам, коллега всё время делал что хотел, приходил и уходил, когда ему вздумается.

Сам Кайминьш считает, что это решение назревало давно - его ещё в прошлом году освободили от обязанностей руководителя фракции. Политик отметил, что создавал партию без опыта. Он считает, что KPV LV повторяет судьбу Партии реформ Валдиса Затлерса. Тем не менее Кайминьш от имени партии подписал коалиционный договор, поэтому он продолжит посещать заседания совета по сотрудничеству.

Latvijas avīze отмечает, что многие депутаты KPV LV попали в Сейм благодаря популярности Алдиса Гобземса и Кайминьша. Исключение составляют Иварс Пуга, Каспарс Гиргенс, Ральфс Немиро и Янис Витенбергс.

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KPV LV Сандис Гиргенс Ральф Немиро Алдис Гобземс Сейм
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