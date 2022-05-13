Глава МВД Голубева покинет должность, если об этом попросит Кариньш; сама не уйдет
Foto: Kārlis Dambrāns, DELFI

"Только, если у меня нет поддержки премьера. В случае, если у меня нет поддержки премьера, конечно, я не могу работать", — так ответила на вопрос программы Kāpēc о том, готова ли она уйти с должности после ультиматума Национального объединения, министр внутренних дел Мария Голубева (АР!).

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Напомним, что вчера Национальное объединение потребовало отправить в отставку главу МВД Марию Голубеву в связи с событиями 9 и 10 мая у памятника в парке Победы. В эфире Kāpēc Голубева заявила, что в происходившем 9 и 10 мая у памятника повинны недочеты политики интеграции "некоторые отдельные ошибки со стороны полиции недостаточное основание для того, чтобы ушел министр внутренних дел".

Полную версию интервью с Марией Голубевой можно посмотреть здесь.

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