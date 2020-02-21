Глава МВД: к 2022 году Латвия должна войти в топ-5 самых безопасных стран Европы

Министерство внутренних дел утвердило свою стратегию действий на 2020-2022 годы, в которой указано, что Латвия должна быть одной из пяти наиболее безопасных стран Европы. Об этом, как сообщает LETA, заявил глава ведомства Сандис Гиргенс (KPV LV).

В свою очередь, приоритетами МВД в стратегии указаны "развитие экономии, эффективности и полезности". Планируется основывать действия на планах, разработанных на национальном уровне, а также "привлекать профессиональных, мотивированных, ориентированных на развитие сотрудников". Помимо этого, в документе упоминается необходимость нововведений в бюро и использование современных технологий в досудебном расследовании и протоколировании.