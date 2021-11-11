Глава МВД: Латвия будет готова мобилизовать силы для отражения массового притока мигрантов из Беларуси

Латвия была бы готова мобилизовать силы и отразить массовый поток мигрантов из Беларуси, хотя сейчас нет никаких указаний на то, что ситуация на латвийско-белорусской границе аналогична польско-белорусской границе, заявила в программе "900 секунд" телеканала TV3 министр внутренних дел Мария Голубева (AP!).

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По ее словам, Государственная пограничная служба тесно сотрудничает с Национальными вооруженными силами (НВС) и анализирует сценарии, которые могут развиваться, а также планы, как остановить поток мигрантов через границу, даже если в этом возникнет необходимость. "Нет никаких доказательств того, что мы не можем контролировать ситуацию", — сказала политик.

Она подчеркнула, что на латвийско-белорусской границе уже установлено 30-километровое ограждение из колючей проволоки. Забор расположен именно там, где легче всего было бы пересечь границу пешком. Всего до конца следующей недели планируется завершить установку 37-километрового забора, а остальные места заболочены или же граница проходит по Даугаве.

На вопрос, должна ли Латвия уже сейчас попытаться реструктурировать свои пограничные ресурсы, чтобы ужесточить контроль на границе с Беларусью и при необходимости обеспечить быстрое реагирование, Голубева ответила, что в случае большого потока людей, в течение нескольких часов будут подтянуты НВС и Государственная полиция. "Все эти силы готовы быстро реагировать", — подтвердила глава МВД.

Как уже сообщалось, в последние дни на территорию Польши пытаются попасть сотни мигрантов из Беларуси. Во вторник вечером польское информационное агентство PAP сообщило, что двум большим группам мигрантов удалось прорваться в Польшу из Беларуси. Все нелегальные иммигранты, въехавшие на территорию Польши, задержаны, заявил в среду утром министр обороны Польши Мариуш Блащак.