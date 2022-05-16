Глава МВД Мария Голубева уходит в отставку

Об этом политик, представляющая Attīstībai/Par!, объявила на специально созванной в 12.30 пресс-конференции. На 12.00 было анонсировано заседание коалиционного совета, на котором планировалось обсудить требование Нацобъединения об отставке Голубевой.

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Голубева начала пресс-конференцию с заявления о том, что в нынешней напряженной ситуации расшатывание правительства выгодно только врагам страны. Голубева сообщила, что премьер-министр Кришьянис Кариньш ("Новое Единство") подчинился давлению Нацобъединения. По словам Голубевой, решение о фактическом выражении ей недоверия, премьер принял, "не ознакомившись с аналитическим докладом МВД о службе внутренних дел".

Ранее уже экс-глава МВД заявляла, что не уйдет с поста, если этого не потребует премьер-министр.

Мария Голубева приняла решение уйти в отставку с поста министра внутренних дел и продолжить работу в Сейме. Ответственность за стабильность правительства Голубева возложила на премьер-министра. Attīstībai/Par! примет решение о том, как будет строить отношения с коалиционными партнерами позже, уже сейчас идут переговоры.

Политик не думает, что Attīstībai/Par! потребует в ответ отставку какого-либо министра от Нацобъединения. Голубева не назвала своего преемника на посту министра внутренних дел.

На прошлой неделе, напомним, Национальное объединение выдвинуло ультиматум. Требование звучало так: если Голубева не будет снята с поста главы МВД, то министры от Национального объединения уйдут с постов министров, что фактически будет означать правительственный кризис.

Поводом для демарша Нацобъединения стали события 9 и 10 мая у памятника в Пардаугаве. В частности, полицию, которая находится в подчинении МВД, обвиняли в неэффективной работе 10 мая у памятника в парке Победы.

Ministru prezidents Kariņš, pakļaujoties nacionāļu ultimatīvajam spiedienam, ir nolēmis mani neatbalstīt. Šī būs mana pēdējā darba diena iekšlietu ministres amatā. Es atgriežos Saeimā un par turpmākajiem soļiem mēs lemsim apvienībā. — Marija Golubeva (@MGolubeva_LV) May 16, 2022