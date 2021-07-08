Глава МВД: мы должны быть готовы к изменению ситуации на латвийско-белорусской границе
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Хотя сейчас статистика случаев незаконного пересечения границы Латвии сохраняется в пределах прежних тенденций, нужно быть готовыми к тому, что ситуация может резко измениться, особенно на латвийско-белорусской границе, сказала в передаче "Утренняя панорама" на ЛТВ министр внутренних дел Мария Голубева.

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Как отметила глава МВД, события последних дней ясно показывают, что давление в виде притока нелегальных мигрантов в основном концентрируется на границе Белоруссии с Литвой, но это не означает, что Латвия может расслабиться, так как ситуация может кардинально измениться.

"Руководство пограничной охраны разработало различные сценарии и продолжает подготовку, чтобы быть готовым к тому, что сейчас происходит в Литве", - сказала министр.

Как сообщалось, в рамках подготовки к возможной волне нелегальной миграции на восточной границе Латвии Государственная пограничная охрана (ГПО) запросила поддержки у Национальных вооруженных сил и Минобороны. Как заявил начальник ГПО Гунтис Пуятс, несмотря на то, что в Латвии ситуация на границе с Белоруссией спокойна, с конца мая ее охрана усилена.

В ответ на резкий рост потока нелегальных мигрантов на белорусско-литовской границе правительство Литвы объявило чрезвычайную ситуацию. Только за прошедшие сутки на границе задержано рекордное количество нелегальных иммигрантов - 150 человек. Литовские должностные лица утверждают, что рост нелегальной миграции является гибридной атакой против Литвы со стороны белорусского режима.

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