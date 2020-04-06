Глава МВД на DELFI TV: в Латвии внедрят систему цифрового контроля, но об авторитарном использовании речь не идет

В Латвии идет работа над внедрением предусмотренного для смарт-устройств цифрового инструмента, который позволит государству контролировать соблюдение людьми карантина и самоизоляции. По его словам, это приложение будет похоже на то, что используется в Сингапуре, сообщил министр внутренних дел Сандис Гиргенс в передаче DELFI TV с Янисом Домбурсом.

При этом Гиргенс заверил, что в планы Министерства внутренних дел не входит введение авторитарного режима и постоянного контроля за жизнью латвийцев, но подобные цифровые решения помогут следить за скоплениями людей, что в сложившейся ситуации позволило бы более эффективно использовать ресурсы. "Нет смысла ездить по пустым улицам, тратя бензин и крича в рупор", — пояснил министр

C момента введения в Латвии режима чрезвычайной ситуации были констатированы отдельные случаи, когда агрессивно настроенные жители страны плевались в полицейских, утверждая, что они заражены Covid-19. Гиргенис пояснил, что в таких случаях начинается административный процесс и "применяются жесткие санкции".

Кодекс административных нарушений за несоблюдение ограничений или запретов во время чрезвычайного положения предусматривает для физических лиц штраф от 10 до 2000 евро, для юридических лиц — от 140 до 5000 евро.

Еще 17 марта, до того, как в связи с чрезвычайной ситуацией правительство ввело более строгие запреты и ограничения, Гиргенс сообщил агентству LETA, что он берет на себя инициативу по внедрению "приложения для Covid-19", которое могло бы помочь проконтролировать — действительно ли люди, которым это необходимо, соблюдают правило 14-дневной самоизоляции.

Советница министра Беата Йоните рассказала, что на данный момент министр не может раскрыть более конкретные детали о предусмотренном цифровом инструменте, однако работа над его внедрением продолжается. Упомянутая Гиргенсом Служба госбезопасности на данный момент не предоставила агентству LETA комментариев.