Глава МВД об идущих через Беларусь мигрантах: "Они не являются настоящими беженцами"

Если мигранты, идущие сейчас через Беларусь в Литву, направятся в Латвию, пограничники должны сделать все, чтобы не дать им сюда попасть. А если все-таки они войдут на территорию нашей страны, госорганы самым тщательным образом проверят, действительно ли у них есть основания претендовать на убежище в Латвии и Евросоюзе, заявила министр внутренних дел Мария Голубева в передаче "Домская площадь" на Латвийском Радио 4, сообщает rus.LSM.lv.

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Голубева разделяет мнение, что мигранты стали политическим инструментом в отношении Европейского Союза.

"Кто-то направил этот поток к границе Литвы, и наша задача, как мне кажется, не позволить так легко нами манипулировать", — высказала Голубева свое отношение к миграционному кризису в Литве, возникшему при попустительстве или даже непосредственном участии официального Минска.

"Они не являются настоящими беженцами, они не являются жертвами военных конфликтов или других таких ситуаций, когда нужно бежать и спасать жизнь. В основном это люди, которые купили билет на самолет, чтобы оказаться в определенном месте и перейти границу. […] Если кто-то из них имеет основания претендовать на убежище, мы не сможем это игнорировать, но мы будем очень-очень серьезно проверять, действительно ли это так", — сказала политик.

Голубева указала, что задачей Погранохраны будет не пускать этих людей на территорию Латвии. Сейчас власти обсуждают ускорение строительства забора на границе c Беларусью, которую сейчас в основном охраняет природный ландшафт — болота и реки. Голубева отметила, что строительство замедлилось после проверки Госконтроля, выявившей ряд недочетов.