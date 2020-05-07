Глава МВД поручил полиции проверить закупку масок из Китая

Министр внутренних дел Сандис Гиргенс (KPV LV) дал Государственной полиции задание проверить закупку масок из Китая, сертификаты на которые были отозваны за день до доставки груза в Латвию, сообщили порталу DELFI в МВД.

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По мнению министра, информация, опубликованная порталом DELFI о закупке респираторов из Китая, может свидетельствовать о преступных деяниях в народном хозяйстве или на государственной службе. Поэтому полиция должна провести доследственную проверку.

"Чрезвычайная ситуация или нет — недопустимы нехозяйственные действия и рискованные закупки, которые могут привести к растрате денег налогоплательщиков", — заявил Гиргенс. Он считает, что в эти дни государственные учреждения должны поддерживать местных предпринимателей и разумно расходовать средства, предназначенные для борьбы с последствиями пандемии.

"Ознакомившись с исследованием журналистом, есть основание предположить, что за закупкой масок и респираторов в Китае скрывается бездействие должностных лиц, поэтому я, следуя порядку уголовного процесса, дал полиции задание начать доследственную проверку", — сообщил Гиргенс.

Как уже сообщал портал DELFI, в конце марта спецрейс airBaltic доставил из Китая в Латвию груз стоимостью около миллиона евро: почти 900 000 масок для лица и 80 000 респираторов. Однако 27 марта польская компания IRC Polska, которая занимается аккредитацией товаров, отозвала все сертификаты на маски, выданные в период с 1 по 26 марта и относящиеся к связанным с Covid-19 товарам. Таким образом, в ночь на 29 марта, когда в Латвии приземлился первый самолет airBaltic c грузом масок и респираторов из Китая, все сертификаты на них уже считались недействительными.