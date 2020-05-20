Глава МВД: после 9 июня чрезвычайное положение нужно отменить, продолжая соблюдать дистанцию два метра
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После 9 июня чрезвычайное положение нужно отменить, продолжая соблюдать дистанцию два метра, заявил министр внутренних дел Сандис Гиргенс в интервью передаче Латвийского радио "В точке пересечения".

Он отметил, что люди устали от всех действующих ограничений. К каждому человеку полицейского приставить невозможно, но соблюдение дистанцирования нужно продолжать, заявил министр.

В свою очередь премьер-министр Кришьянис Кариньш в передаче ЛТВ "Утренняя панорама" сообщил, что цель правительства — отмена в июне чрезвычайного положения, на время которого введен ряд ограничений.

Вместо чрезвычайного положения планируется принять временный специальный закон, который даст правительству дополнительные полномочия, чтобы оперативно реагировать на новые ситуации в связи с распространением Covid-19 и защищать интересы общественного здоровья.

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