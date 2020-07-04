Глава МВД предлагает отдавать информаторам долю конфискованных средств

Не стоит обольщаться отчетами Госполиции о том, что преступность сокращается. Это не так, и главные проблемы — кражи и уклонение от уплаты налогов, считает министр внутренних дел Сандис Гиргенс. Он считает, что для борьбы с ними нужно наладить работу сети информаторов.

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В интервью Службе новостей Латвийского радио-4 глава МВД рассказал о методах, которые должны помочь бороться с преступностью, коррупцией и теневой экономикой.

Во-первых, государственная и муниципальная полиция должны сотрудничать теснее. В частности, стоит использовать для раскрытия преступлений сеть видеокамер. Сейчас получение такой информации осложнено.

"Что надо сказать о практических инструментах в борьбе с преступностью — а, как известно, организованная преступность, коррупция и теневая экономика идут в одной упряжке. Чтобы решить эту проблему, в первую очередь предлагаю активнее развивать институт осведомителей, которые могли бы сообщать о нарушениях в разных сферах — и при этом получать от государства плату за свои услуги. А для этого одновременно придется внести поправки в Закон об оперативной деятельности.

Нормы обеспечат на практике такой механизм: если благодаря оперативной информации, полученной от осведомителя, удастся конфисковать незаконно полученные средства, часть этих средств — определенную законом — сможет получить сам информатор. Так мы сможем добиться конфиденциальности и существенно увеличить объем полученной оперативной информации. Ведь известно, что оперативных сотрудников у нас в системе остро не хватает, их возможности ограничены — значит, снижается объем оперативной информации для обработки. За счет осведомителей удастся эту брешь восполнить.

Второе предложение — мы уже подготовили поправки к программе Фонда конфискации. Это апробированная программа Министерства юстиции, куда я уже подал поправки. Мы хотели бы, чтобы конфискованные средства — заранее установленный процент — возвращались в бюджет правоохранительных органов на пополнение материальной базы и укрепление инфраструктуры.

И третье. Я считаю, что нужно облегчить жизнь и работу предпринимателей: мы все знаем, что сейчас им часами приходится заниматься административной работой вместо реального бизнеса. Я считаю, что нужно позаботиться об уменьшении бюрократических препятствий, чтобы предприниматели могли быстро и просто проверить своих потенциальных партнеров по бизнесу, зайдя в определенную базу данных — чтобы для этого нужно было ввести только называние фирмы и регистрационный номер", — заявил министр.