Глава МВД: в 2020 году грядут закупки новых машин для пожарных

Приоритетами Министерства внутренних дел в следующем году станут повышение заработных плат, развитие инфраструктуры и приобретение экипировки и транспорта, сообщил агентству LETA министр внутренних дел Сандис Гиргенс.

По словам Гиргенса, министерство продолжит работу над тем, чтобы заработные платы сотрудников органов внутренних дел стали более мотивирующими.

Министр пообещал, что во время срока его полномочий пенсии по выслуге лет и социальные гарантии уменьшены не будут.

Он также подчеркнул, что министерство продолжит искать решения для развития инфраструктуры сферы внутренних дел, а также приобретения новой экипировки и транспорта. Одной из самых важных задач следующего года Гиргенс назвал покупку нового транспорта для Государственной пожарно-спасательной службы, машины которой устарели.

Как сообщалось, на сферу внутренних дел в бюджете 2020 года планируется выделить 414 916 483 евро, тогда как в 2019 году на сферу внутренних дел было выделено 438 573 094 евро.