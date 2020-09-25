Глава МВД: в Латвии нужно выровнять функции Государственной и муниципальной полиции
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В Латвии необходимо начать дискуссию о выравнивании функций Государственной и муниципальной полиции, чтобы улучшить возможности реагирования для обеспечения общественного порядка, считает министр внутренних дел Сандис Гиргенс.

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Административно-территориальная реформа приведет к усилению роли полиции во вновь создаваемых краях. Кроме того, важно начать дискуссию о выравнивании функций государственной и муниципальной полиций с целью улучшения способностей к реагированию, заявил министр на дискуссии "Место и роль полиции самоуправления в сотрудничестве с отраслью внутренних дел".

Министр положительно оценил работу муниципальной полиции, которая оказывает существенную поддержку Государственной.

Из 42 вновь создаваемых самоуправлений шесть городов государственного значения и 14 краев уже теперь готовы обеспечить функции муниципальной полиции, а остальным предстоит принять решение об обеспечении работы полиции самоуправления на всей территории нового края.

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LETA

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LETA

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Сандис Гиргенс
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